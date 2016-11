tagesschau24 22:15 bis 22:45 Reportage Rudi und die Rumänen D 2016 Merken Er ist Rentner, hat aber einen Fulltime-Job: Rudi von der Helm kümmert sich um knapp vierzig Menschen aus Rumänien, die meisten Roma, die auf einer Frankfurter Industriebrache in selbst gezimmerten Bretterbuden hausen. In Sichtweite der Bankentürme ist eine Art Slum entstanden, ohne Strom oder fließendes Wasser, der Müll liegt überall herum. Als die Stadt droht, das Privatgrundstück wegen unhaltbarer hygienischer Zustände zu räumen, wird Rudi aktiv. Der 73-jährige, von den Roma einfach nur "Papa" genannt, organisiert eine Aufräumaktion, beschafft Toilettenhäuschen und Müllcontainer. Stets freundlich, aber wenn nötig auch sehr direkt, entwickelt sich Rudi zum unbequemen Gast auf Frankfurts Behörden, immer auf der Suche nach Unterstützung und einem Weg, die Lebensumstände seiner Schützlinge zu verbessern. Doch ihre vielfältigen Alltagsprobleme stellen seine Hilfsbereitschaft auf eine harte Probe. Eine Rattenplage vergrößert seine Sorgen, dann tauchen plötzlich auch noch Bagger auf dem Gelände auf. Aber aufgeben kommt für Rudi nicht in Frage. Hessenreporter Jochen Riegler hat Rudi bei seiner Mission begleitet und Höhen und Tiefen einer Hilfe mit Hindernissen erlebt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hessen-Reporter Regie: Jochen Riegler

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 354 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 154 Min. Der Antichrist

Horrorfilm

ARTE 01:15 bis 02:55

Seit 99 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 84 Min.