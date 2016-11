tagesschau24 08:15 bis 09:00 Magazin Zur Sache Baden-Württemberg! Das Politikmagazin fürs Land mit Clemens Bratzler Jobkiller Elektroauto - Ist das Autoland Baden-Württemberg in Gefahr? / Vor Ort - Wenn das Auto alleine fährt / Tierischer Namensstreit - Darf eine Antilope Isis heißen? / Bespuckt und geschlagen - Gewalt gegen Lehrer / Behördenposse im Allgäu - Bauer "bekommt" Brücke / Bürokratie-Wahnsinn - Übertreiben es Behörden beim Brandschutz? D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Jobkiller Elektroauto - Ist das Autoland Baden-Württemberg in Gefahr? Der Bau und Verkauf von immer mehr Elektroautos könnte sich nach Ansicht von Experten zum Jobkiller für die deutsche Automobilwirtschaft auswirken.. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Clemens Bratzler Gäste: Gäste: Matthias Wissmann (CDU, Präsident Verband der Automobilindustrie) Originaltitel: Zur Sache Baden-Württemberg!

