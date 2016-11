Sat.1 17:30 bis 18:00 Dokusoap K 11 - Kommissare im Einsatz Die lebende Tote D 2012 16:9 HDTV Merken Leichenfund in einem abgelegenen Waldstück. Das Opfer: eine junge Frau, ihre Identität: unbekannt. Die Obduktion soll erste Erkenntnisse zur Todesursache bringen. In der Gerichtsmedizin dann der Schock - das Kühlfach, in dem die Leiche liegt, ist leer, die Frau unauffindbar. Die Kommissare vom K11 starten eine aufwändige Suchaktion ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Michael Mayer, Gerrit Grassl, Michael Naseband, Alexandra Rietz, Jonas Rohrmann Originaltitel: K 11 - Kommissare im Einsatz