Sat.1 08:20 bis 09:15 Dokusoap Auf Streife D 2014 16:9 HDTV Merken Eine Zeitungszustellerin alarmiert die Polizei, nachdem sie Hilfeschreie aus dem Bürocontainer eines Gebrauchtwagenhändlers hört. Befindet sich da jemand in ernsthafter Gefahr? Die Polizisten greifen eine demente, ältere Dame in einem Kiosk auf und bringen sie zu ihrem Sohn. Vor Ort geraten die Beamten in ein Familiendrama. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:00 bis 13:00

Seit 112 Min. Alpenpanorama

Kamerafahrt

3sat 07:30 bis 09:00

Seit 82 Min. Jack Frost

Familienfilm

RTL II 07:55 bis 10:00

Seit 57 Min. Familien im Brennpunkt

Dokusoap

RTL 08:15 bis 09:15

Seit 37 Min.