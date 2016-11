RTL II 02:30 bis 03:20 Fantasyserie Game Of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer Ein Mann ohne Ehre USA, GB 2012 Live TV Merken Osha (Natalia Tena) hat Bran und dessen kleinen Bruder zur Flucht verholfen. Theon (Alfie Allen) lässt nach den Ausreißern suchen. Er fürchtet, ansonsten zum Gespött zu werden. Daenerys (Emilia Clarke) ist unterdessen auf der Suche nach ihren gestohlenen Drachen. Jorah (Iain Glen) bittet sie um ihr Vertrauen. - Spektakuläres, emmyprämiertes Fantasy-Epos. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lena Headey (Cersei Lennister) Jack Gleeson (Joffrey Baratheon) Michelle Fairley (Catelyn Stark) Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) Iain Glen (Ser Jorah Mormont) Sophie Turner (Sansa Stark) Maisie Williams (Arya Stark) Originaltitel: Game of Thrones Regie: David Nutter Drehbuch: David Benioff, D.B. Weiss Kamera: Martin Kenzie Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16

