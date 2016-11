RTL II 23:20 bis 00:15 Mysteryserie The Walking Dead In der Falle USA 2016 2016-11-26 01:50 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken In Alexandria versuchen Rick, Michonne, Jessie, Ron, Carl und Sam der Zombieherde zu entkommen. Doch ein Gruppenmitglied bringt alle in Gefahr. Unterdessen treffen Daryl, Abraham und Sasha auf eine schwer bewaffnete Biker-Gruppe, die von einem gewissen Negan angeführt wird. Werden die drei das Aufeinandertreffen überleben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Norman Reedus (Daryl Dixon) Lauren Cohan (Maggie Greene) Chandler Riggs (Carl Grimes) Danai Gurira (Michonne) Melissa McBride (Carol Peletier) Michael Cudlitz (Sgt. Abraham Ford) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Greg Nicotero Drehbuch: Seth Hoffman Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16