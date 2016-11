RTL 20:15 bis 23:00 Show Das Supertalent D 2016 2016-11-26 00:00 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Hier alle Kandidaten der Show 11: Die "Dreamers" bestehen aus 15 leidenschaftlichen, jungen Hip Hop-Tänzern zwischen sechs und neun Jahren. Seit anderthalb Jahren trainieren die 14 Mädchen und der einzige Junge der Truppe (Alessio) zwei Mal pro Woche für eine Stunde. Trainiert werden die kleinen "Träumer" von ihren zwei Vorbildern Lisa und Deborah. Ihre Tanzschule ist die "DANCE ACADEMY" in Bad Säckingen. Detlef Meineke (61) und Christian Pätzold (51) aus Holle schlossen sich ganz spontan zu einem Tanz und Gesangs-Duo zusammen: Gemeinsam performen sie Howard Carpendales "Ich geb" mir selbst ne Party'. Eigentlich wollte Detlef mit seinen Töchtern auftreten - doch diese sagten kurzfristig ab, und so sprang Christian als Tänzer ein. Dass der 51-Jährige außerdem ein großer Dieter Bohlen-Fan, lässt sich an seiner Sammlung von Camp David-Hemden erkennen. In ihrer Freizeit legen die beiden Partyhelden als DJs in Salzgitter auf. Beruflich führt Detlef ein Abschleppunternehmen, Christian ist derzeit Hausmann. Roilan Hernandez (30) aus Las Vegas ist in dritter Generation Handstandakrobat und kennt das Artistenleben bereits von einem Großvater und seiner Mutter. Geboren wurde er im kubanischen Havana, lebt mittlerweile aber in Las Vegas. Neben der Akrobatik kann Roilan bei "Das Supertalent" eine weitere Passion aus seiner Kindheit ausleben. Seit sein Onkel einmal von einer Reise aus Deutschland eine Kassette der Kultband "Modern Talking" mitbrachte, ist Roilan Feuer und Flamme für Dieter Bohlen. Ihm zu begegnen ist wie ein Traum. Aleksandra Dimovska (29) lebt in Tübingen, hat aber internationale Wurzeln. Ihre Mutter kommt aus Mazedonien, ihr Vater aus Kroatien. Im Alter von 15 Jahren zog sie mit ihrer Mutter nach Deutschland. Sie möchte der Jury von "Das Supertalent" beweisen, dass ihr sechsjähriger Yorkshire Terrier "Chako" lesen und rechnen kann. Der Jungmusiker Stefan Bauer (9) kommt aus Wien und geht dort zur Schule. Er singt schon sehr lange, mit dem Gitarre spielen hat er erst vor zwei Jahren angefangen. Früher war sein großes Vorbild Andreas Gabalier, doch mittlerweile ist er aus den Lederhosen herausgewachsen und singt Popmusik. Stefans Lieblingsjuror ist Bruce Darnell und er freut sich, endlich auf einer großen Bühne stehen zu dürfen. Stefan singt "Ein Kompliment" (Sportfreunde Stiller). Der italienischer Pizzabäcker Sergio Capano (50) hat in Homberg sein eigenes kleines Pizza-Bistro. Seit fast 20 Jahren lebt er nun schon in Deutschland, und sein Traum war es schon immer, ein Comedian zu werden. Im Jahr 1999 ist Sergio bei "Wetten, dass ." als Wettkandidat auf Dieter Bohlen getroffen und hat sogar noch ein gemeinsames Foto mit ihm. Bei "Das Supertalent" will der Italiener mit seiner Mischung aus Magie, Tanzen und Comedy überzeugen: "Alles zusammen, wie bei einem gemischten Salat!" Diese beiden sind in ihrer Heimat Hamburg bereits kleine Berühmtheiten: Die Brüder Lovely (53) und Monty Bhangu (51) kommen ursprünglich aus Nordindien, leben aber seit 32 Jahren in der Hansestadt. Ihren Lebensunterhalt verdienen die beiden als Taxifahrer, wobei ihr Service auch gerne mal das Besingen ihrer Fahrgäste beinhaltet. Laut Lovely und Monty mögen ihre Kunden den Gesang, selbst wenn sie den Text gar nicht verstehen. Deshalb haben sie den Stilmix "Dollywood" erfunden: Sie singen deutsche Lieder im Bollywood-Stil. Einen prominenten Fan haben die beiden schon, wie Lovely berichtet: Als er einmal Otto Waalkes transportierte, attestierte dieser Lovelys Songs Hit-Potenzial! Ob die Jury das genauso sieht? Jade Lee Petersen (28) ist Akrobat und kommt aus Südafrika. Im Alter von nur sechs Jahren sah der Junge zwei Schlangenmädchen - und war von ihrer Begabung so begeistert, dass er diese Kunst selbst erlernen wollte. Jade war ursprünglich Turner, wurde dann aber als Akrobat in einem Zirkus entdeckt. Heute gehört der Südafrikaner zu den wenigen männlichen Kontorsionisten dieser Welt. Illumilad aus der Ukraine bietet eine Tanz-Show der besonderen Art: Se In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Daniel Hartwich Gäste: Gäste: Victoria Swarovski, Bruce Darnell, Dieter Bohlen Originaltitel: Das Supertalent