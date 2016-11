VOX 23:00 bis 00:00 Dokumentation Medical Detectives - Geheimnisse der Gerichtsmedizin Mörderische Gier USA 1995-2005 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Der vierjährige Johnny Hoffman findet seine Großeltern tot im Bett liegend. Die beiden wurden erschossen, allerdings gibt es in der Wohnung keine Anzeichen dafür, dass es einen Raub gab. Doch eine Nachbarin hat in der Nacht einen Kleintransporter vor dem Haus stehen sehen, mit dem der Mörder vermutlich gefahren ist. Da der kleine Johnny bei seinen Großeltern aufwächst, weil seinen leiblichen Eltern das Sorgerecht entzogen wurde, geht die Polizei zunächst davon aus, dass Johnnys Vater das Ehepaar ermordet hat. Doch nach einigen Untersuchungen stellt sich heraus, dass dieser unschuldig ist. Allerdings gibt es Indizien dafür, dass der Täter trotzdem aus der Familie stammt und das Testament des Ehepaares weist ein eindeutiges Motiv auf. In Augusta, Georgia muss die Feuerwehr ausrücken, um den Brand eines Mobilheims zu löschen. Nach kurzer Zeit hat sie die Flammen unter Kontrolle, doch sie entdeckt eine Leiche im Badezimmer. Zunächst scheint es, als ob Edith Haynes, die Besitzerin des Mobilheims, in den Flammen ums Leben kam, doch die Obduktion ergibt, dass sie durch Gewalteinwirkung getötet wurde, noch bevor die Flammen losgingen. Kurz bevor Edith Haynes ermordet wurde, hat sie ihr Haus an einen Arbeitskollegen verkauft, aber das Geld nie erhalten. Obwohl er für die Tatzeit ein Alibi hat, kommt er der Polizei verdächtig vor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Medical Detectives