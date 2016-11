VOX 20:15 bis 22:00 Trickfilm Free Birds - Esst uns an einem anderen Tag USA 2013 Nach einer Vorlage von David I. Stern, John J. Strauss 2016-11-26 04:15 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Thanksgiving ist eigentlich ein schönes Fest, wenn man nicht gerade wie Reggie ein Truthahn ist! Im Gegensatz zu all den anderen Artgenossen auf seiner Farm begreift der ängstliche Reggie, dass er als Festtagsmahl auf den Tellern der Menschen landen wird, wenn er nicht bald etwas unternimmt. Doch Reggie hat Glück, denn wie es der Zufall so will, sucht ausgerechnet die Tochter des Präsidenten ein neues Haustier und entscheidet sich prompt für ihn. Der Speisekarte knapp entkommen, genießt Reggie sein neues Leben in vollen Zügen und sein Plan gerät vorerst in Vergessenheit - bis er auf Jake trifft! Dieser überredet Reggie im Kampf gegen die Thanksgiving-Tradition wieder aktiv zu werden. Gesagt, getan! So gehen die beiden Truthähne gemeinsam auf die Suche nach einer sagenumwobenen Zeitmaschine. Denn um alle Truthähne zukünftig zu retten, gilt es die Vergangenheit zu ändern. Doch geht ihr abenteuerlicher Plan wirklich auf? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Rick Kavanian (Reggie) Christian Tramitz (Jake) Nora Tschirner (Jenny) Oliver Kalkofe (S.T.E.V.E.) Thomas Fritsch (Dynamite Joe) Originaltitel: Free Birds Regie: Jimmy Hayward Drehbuch: Scott Mosier, Jimmy Hayward Musik: Dominic Lewis Altersempfehlung: ab 6