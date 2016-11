VOX 08:35 bis 09:20 Krimiserie Criminal Intent - Verbrechen im Visier Duell USA 2010 2016-11-27 05:45 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die Leichen eines Kunstsammlers und eines Buch- und Antiquitätenhändler wurden so aufgefunden, als hätten sie sich bei einem Duell gegenseitig getötet. Doch die Detectives Zach Nichols (Jeff Goldblum) und Serena Stevens (Saffron Burrows) haben Zweifel an dieser Version. Für Nichols hat der Fall eine besondere Brisanz. Das eine Opfer war ein alter Freund der Familie, und Nichols war in seiner Jugend mit dessen Tochter Lenore (Mili Avital) liiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeff Goldblum (Det. Zach Nichols) Saffron Burrows (Det. Serena Stevens) Mary Elizabeth Mastrantonio (Capt. Zoe Callas) Leslie Hendrix (Dr. Elizabeth Rodgers) Melanie Gray (Frau in London) Kyle Fabel (Dylan Weld) Tom Bloom (Palmer Abrigaille) Originaltitel: Law & Order: Criminal Intent Regie: Darnell Martin Drehbuch: Dick Wolf, Rene Balcer Kamera: Michael Green Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 16

