ProSieben 08:30 bis 09:00 Comedyserie Two and a Half Men Weiche von mir, Mary Poppins USA 2004 2016-11-29 22:10 16:9 HDTV Merken Charlie hat einen Männerabend organisiert und dazu seine coolen Kumpels Sean Penn, Elvis Costello, Bobby Cooper und Harry Dean Stanton zu Zigarren und Whisky eingeladen. Seinen Bruder Alan bittet er allerdings, der Runde fern zu bleiben. Alan ist enttäuscht, denn er ist es leid, immer als der "kleine Bruder" behandelt zu werden. Als er dann später doch noch dazukommt, zeigen Charlies Freunde Herz und geben ihm eine Chance - doch Alan verpatzt sie mit Bravour. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith) Melanie Lynskey (Rose) Elvis Costello (Elvis Costello) Sean Penn (Sean Penn) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Lee Aronsohn, Susan Beavers Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman

