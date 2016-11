RTL NITRO 20:15 bis 22:00 Actionserie Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Auf eigene Faust D 2008 2016-11-26 23:55 HDTV Merken Nach dem Mord an seinem Partner Chris Ritter hat Semir dafür gesorgt, dass der Täter, Drogenboss Sander Kalvus, verhaftet wird. Um ihn jedoch verurteilen zu können, braucht es die Aussage des Zeugen Harald Flensmann, ein nerviger Hypochonder, aber auch gewiefter Taktiker. Und als wäre das nicht genug des Ärgers, bekommt Semir auch noch einen neuen Partner: Ben Jäger, einen jungen draufgängerischen Typen, der die Autobahnpolizei nur als Durchgangsstation für seine Karriere betrachtet. Ob Semir sich auf ihn verlassen kann? Gemeinsam müssen die Kommissare Flensmann von Köln nach Berlin chauffieren. Eine Fahrt, die niemand so schnell vergessen wird... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erdogan Atalay (Semir Gerkhan) Tom Beck (Ben Jäger) Charlotte Schwab (Anna Engelhardt) Gottfried Vollmer (Dieter Bonrath) Dietmar Huhn (Horst Herzberger) Daniela Wutte (Susanne König) Christian Tramitz (Harald Flensmann) Originaltitel: Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Regie: Axel Sand Drehbuch: Arne Nolting, Jan Martin Scharf Musik: Jaro Messerschmidt, Nik Reich, Kay Skerra Altersempfehlung: ab 12