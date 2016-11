RTL NITRO 11:05 bis 11:55 Actionserie Das A-Team Reife Melonen USA 1983 2016-11-27 17:45 HDTV Live TV Merken Die junge Farmerin Ellen Penhall und ihr Vater Joe bitten das A-Team um Hilfe. Der Speditions-Monopolist Chuck Easterland weigert sich, ihre Ernte-Erträge auf den Markt zu transportieren. Damit will er sie zwingen, die Farm an ihn zu verkaufen. Hannibal und seine Freunde stellen Straßensperren auf und tarnen sich als Verkehrspolizisten. Dann stoppen sie die Easterland-Trucks und zwingen die Fahrer, das Getreide der Penhalls aufzuladen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (John "Hannibal" Smith) Mr. T (Bosco "B.A." Baracus) Dirk Benedict (Templeton Peck) Dwight Schultz ("Howling Mad" Murdock) Melinda Culea (Amy Amanda Allen) Stuart Whitman (Chuck Easterland) Robert Sampson (Joe Penhall) Originaltitel: The A-Team Regie: Guy Magar Drehbuch: Stephen J. Cannell, Patrick Hasburgh Kamera: Frank E. Johnson, Bradley B. Six Musik: Mike Post, Pete Carpenter Altersempfehlung: ab 12