Pro7 Fun 02:40 bis 04:50 Filme Friday Night Lights USA 2004 Nach dem Buch von H.G. Bissinger 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Billy Bob Thornton (Coach Gary Gaines) Lucas Black (Mike Winchell) Garrett Hedlund (Don Billingsley) Derek Luke (Boobie Miles) Jay Hernandez (Brian Chavez) Lee Jackson (Ivory Christian) Lee Thompson Young (Chris Comer) Originaltitel: Friday Night Lights Regie: Peter Berg Drehbuch: Buzz Bissinger, David Aaron Cohen, Peter Berg Kamera: Tobias Schliessler Musik: Explosions in the Sky, Brian Reitzell, David Torn Altersempfehlung: ab 12

