RTL Passion 02:25 bis 03:10 Serien Providence Wettlauf mit der Zeit USA 2001 Merken Sydney hat Probleme mit Joe Connelly, dem Kongressabgeordneten, der in das Bürogebäude neben der Klinik gezogen ist. Der dreiste Politiker und seine Angestellten parken ihre Autos immer wieder auf den Parkplätzen der Klinik. Doch dann kommt Joe Connelly höchstpersönlich bei Sydney vorbei, und die Sache ist ganz plötzlich geklärt. Wenig später kommt die junge Muter Diane mit ihrem Baby zu Sydney, weil das Kind total abgemagert und sehr schwach ist. Bei der Untersuchung wird festgestellt, dass das Baby unter der sehr seltenen und tödlichen Krankheit Glykogenose leidet. In Boston wurde allerdings gerade ein neues Medikament entwickelt, das Syd nun zu besorgen versucht. Dabei kommt ihr der Kongressabgeordnete Connelly gerade recht. Robbie und Tina fahren derweil zusammen in die Berge. Dummerweise prahlt Robbie mit seinen Erfahrungen als Bergführer und wird prompt von Tina ernst genommen. Das führt dazu, dass ihre Tour im totalen Chaos endet: Unterdessen vergeht Elliot vor Nervosität, denn seine Mutter hat ihren Besuch angekündigt und sie hat keine Ahnung, dass ihr Sohn schwul ist. Er bittet Joanie, mit ihm und seiner Mutter Essen zu gehen, ist aber fest entschlossen, die Wahrheit nicht länger zu verheimlichen. Doch dann verlässt ihn den Mut, und er erzählt seiner Mutter, dass er und Joanie bald heiraten werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Melina Kanakaredes (Dr. Sydney Hansen) Mike Farrell (Dr. Jim Hansen) Seth Peterson (Robbie Hansen) Paula Cale (Janice "Joanie" Hansen) Concetta Tomei (Lynda Hansen) Dana Daurey (Heather Tupperman) Samaria Graham (Izzy Nunez) Originaltitel: Providence Regie: Michael Fresco Drehbuch: Mike Kelley, John Masius, Mike Kelley, Mike Kelley Musik: Bennett Salvay

