RTL Passion 17:10 bis 18:00 Serien Saving Hope Überzeugungstäter CDN 2013 Alex behandelt eine junge Straftäterin, die in Handschellen ins Hope Zion gebracht wird. Der Ärztin fällt auf, dass die Frau sehr beherrscht agiert und ist völlig perplex, als sie erkennt, was dahinter steckt. Joel führt seine Ex-Chefin zum Essen aus - nicht ohne Hintergedanken. Er will sie davon überzeugen, für eine komplizierte Operation ins Hope Zion zurückzukehren. Zunächst ist sie skeptisch, doch dann lässt sich Kinney schließlich darauf ein, nachdem sie gehört hat, welches Schicksal der Patient zu tragen hat. In der Pathologie erscheint Charlie der Geist eines ehemaligen Patienten, der vor allem Dr. Maggie Lin sehr vertraut war. Bildergalerie Schauspieler: Erica Durance (Dr. Alex Reid) Daniel Gillies (Dr. Joel Goran) Huse Madhavji (Dr. Shahir Hamza) Julia Taylor Ross (Dr. Maggie Lin) Kristopher Turner (Dr. Gavin Murphy) Benjamin Ayres (Dr. Zachary Miller) K.C. Collins (Dr. Tom Reycraft) Originaltitel: Saving Hope Regie: Ken Girotti Drehbuch: John Krizanc Kamera: David Perrault Musik: Gary Koftinoff