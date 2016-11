RTL Passion 14:10 bis 14:55 Serien A.D.: Rebellen und Märtyrer Der erste Märtyrer USA 2015 Merken Nachdem die Römer jeden Tag zehn Juden kreuzigen lassen und die Übergabe des Attentäters fordern, stellt sich Boaz, der im Lager von Petrus untergetaucht war. Pilatus ordnet seinen Tod an - doch Boaz wird durch einen Pfeilschuss des obersten Zeloten getötet. Petrus und die anderen Jünger beschließen daraufhin öffentlich zu predigen. Sie werden in Haft genommen, doch der Erzengel befreit sie aus dem Kerker. Sie treten wieder im öffentlichen Tempel auf und verkünden weiter die Botschaft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Juan Pablo Di Pace (Jesus) Greta Scacchi (Maria) Adam Levy (Simon Petrus) Richard Coyle (Kajaphas) Vincent Regan (Pontius Pilatus) James Callis (Herodes Antipas) Chipo Chung (Maria Magdalena) Originaltitel: A.D. The Bible Continues Regie: Tony Mitchell Drehbuch: Ben Newman Kamera: Toby Moore Musik: Lorne Balfe Altersempfehlung: ab 16