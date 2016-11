RTL Passion 11:30 bis 12:00 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten D 2016 2016-11-27 19:00 Merken Elena kann Tuner davon überzeugen, dass sie auf den richtigen Zeitpunkt warten will, um Philip zu beichten, dass sie hinter dem Identitätsdiebstahl steckt. Doch Elena fürchtet die Verachtung ihrer Freunde und zögert das Geständnis immer wieder hinaus. Als Tuner jedoch weiter beharrt und es zum Streit zwischen den beiden kommt, greift Elena zu einem letzten, verzweifelten Mittel... Anni ist fassungslos, dass Rosa davon profitieren will, dass Gerner Katrin hinterrücks aus KFI drängen möchte. Sie versteht zwar, dass Intrigen und Verrat zum Business-Alltag gehören, doch ihre Loyalität liegt bei Katrin, zu der sie seit den Verwicklungen um Frederics Tod eine besondere Ebene hat. Während Gerner arglos glaubt, Katrin einen Schritt voraus zu sein, erfährt die fassungslos von seinem Plan... Leons Freude darüber, dass Sophie doch noch zur Selbsthilfegruppe für Eltern von Sternenkindern gekommen ist, hält nur kurz. Sophie muss die Sitzung abbrechen, zu sehr schmerzt sie der offene Umgang mit der Trauer. Während Leon hofft, dass Sophie sich dennoch bald mit dem Schicksalsschlag auseinandersetzen kann, will die aber am liebsten alles nur vergessen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten