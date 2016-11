RTL Passion 08:30 bis 08:55 Familienserie Alles was zählt Classics D 2011 Merken Isabelle sucht weiter Bens Nähe, was diesen überfordert. Zu Isabelles Enttäuschung lädt Ben Franziska und Florian ein, mit ihnen an der Spielkonsole zu zocken. Sie ahnt nicht, dass Ben in Wirklichkeit nicht mit ihr allein sein will. Doch Isabelle sehnt sich danach, dass endlich alles wie früher ist und setzt alles auf eine Karte. Vanessa erbt Jennys Firmenanteile. Während Axel sauer ist, dass er leer ausgeht, müssen Richard und Simone sich mit Jennys Vorwürfen auseinander setzen. Vor allem Simone lässt der Gedanke, dass ihr die Firma wichtiger als ihre Töchter zu sein schien, nicht los und sie fragt sich, ob Vanessa dieses schwere Erbe wirklich antreten soll. Tom erkennt, wie bedrückt Annette über den unharmonischen Abschied von Ingo ist. Er rät ihr, ihm zum Flughafen zu folgen und sich zu versöhnen. Annette ist überglücklich, als sie und Ingo sich tatsächlich noch versöhnt verabschieden können. Auch Ingo ist Tom dankbar für seine Unterstützung, und so bittet er ihn, während seiner Abwesenheit auf Annette aufzupassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) André Dietz (Ingo Zadek) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Wolfgang Münstermann Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser

