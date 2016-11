Super RTL 21:45 bis 23:35 Trickfilm Dieter - Der Film D 2006 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Das Leben auf einem Bauernhof ist für Kinder gemeinhin der Hit. Nicht für Dieter. Der wächst in der ostfriesischen Landidylle auf, will aber einmal ganz was anderes als Hühner und Kühe hüten. Dieter liebt Musik und Frauen. Beides soll er einmal haben. Denn das ahnt schon seine Omi: Aus diesem munteren Kerlchen wird mal was ganz Besonderes. Ein ganz großer Star! Den Anfang machen Teenie-Bands, in denen Dieter mitspielt und vor allen den Mädels damit mächtig imponiert. Nach der Schule dann strebt der musikalische Ostfriese eine Laufbahn als Produzent in einer Plattenfirma an. Hier lernt Dieter reihenweise Künstler kennen, die er betreut. Und stets zeigt sich: der Mann hat einen Riecher fürs Geschäft. Mit Goldhänden packt Dieter Bohlen, mittlerweile ein Name in der Musik-Szene, auch seine erste eigene Band an. Dieter verschmilzt mit Sänger Thomas Anders zu "Modern Talking" und schmettert Hits, die ihm weltweiten Erfolg einbringen. Dieter, der Tausendsassa. Auch privat läuft alles rund. Auf die Oberweiten-Sensation Naddel, mit der er eine Villa bezieht, folgt Verona. Ein karrierebewusstes Mädel, das Dieter vor den Altar zieht. Doch das Glück hält nicht lange. Bald ist Verona weg und Dieter um einiges ärmer. Auch Modern Talking zerbricht. Schuld, weiß Dieter, ist einzig Nora, Thomas' Gattin. Die hat dem Duo zu sehr ins Geschäft gefunkt. Doch unterkriegen lässt sich Dieter nicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Bertram Hiese (Dieter Bohlen) Antonia von Romatowski (Verona Feldbusch, Naddel) Harry Wijnvoord (Teufel) Wolfgang Völz (Herr Putzfisch) Robert Missler (Weitere männliche Rollen) Originaltitel: Dieter - Der Film Regie: Michael Schaack, Toby Genkel Drehbuch: Rolf Dieckmann Kamera: Graham Tiernan Musik: Dieter Bohlen , J. P. Genkel