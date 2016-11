Super RTL 17:45 bis 18:10 Trickserie Bugs Bunny & Looney Tunes Immer Ärger mit dem Hasen / Der Hase, der zum Essen kam / Schwein gehabt USA 1941-1958 2016-11-27 07:55 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Elmer Fudd besucht den Jellostone Nationalpark um dort zu jagen. Dabei kommt ihm allerdings Bugs Bunny in die Quere. 2. Geschichte: Elmer Fudd ist kurz davor, Bugs Bunny einzufangen. Doch dann wird ihm eine interessante Nachricht zugestellt: Sein Onkel will ihm angeblich eine Million Dollar vermachen, wenn er die Hasenjagd aufgibt... 3. Geschichte: Schweinchen Dick und Kater Sylvester verbringen eine Nacht in einem verlassenen, alten Haus. Doch nur Sylvester scheint zu bemerken, dass es in dem Haus nicht mit rechten Dingen zugeht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bugs Bunny & Looney Tunes Altersempfehlung: ab 6