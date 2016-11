Super RTL 12:00 bis 13:15 Trickfilm Barbie in: Der Nußknacker USA 2001 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Barbie, die die Rolle der Clara spielt, bekommt einen wunderschönen hölzernen Nussknacker geschenkt. Mitten in der Nacht wird das Mädchen von seltsamen Geräuschen geweckt. Der Nussknacker ist lebendig geworden und wehrt gerade den bösen Mäusekönig ab, der in das Kinderzimmer eingedrungen ist. Clara eilt ihrem neuen Freund zur Hilfe. Da verhängt der Mäusekönig einen bösen Fluch über sie: Clara schrumpft auf Spielzeuggröße. Die einzige, die diesen schlimmen Zauber wieder lösen kann, ist die Zuckerfee. So machen sich Clara und der Nussknacker auf die Suche nach ihr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Barbie in the Nutcracker Regie: Owen Hurley Drehbuch: Linda Engelsiepen, Hilary Hinkle, Rob Hudnut Musik: Arnie Roth