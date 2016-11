Super RTL 08:25 bis 08:55 Magazin Einfach tierisch D 2016 Stereo HDTV Live TV Merken Daniele hat seine Stulle verlegt. Aber zum Glück gibt es Filou, der mit seiner Hundenase alles erschnüffeln kann. Doch nicht nur der hat eine Supernase. Daniele und Maria erfahren, wie ein Polizeithund arbeitet, was der WWF zur Rettung von Schildkrötenbabies unternimmt und wie man es seiner Katze Zuhause so richtig schön machen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Einfach tierisch Altersempfehlung: ab 6

