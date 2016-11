Pro7 MAXX 02:20 bis 03:00 Dokumentation Ax Men - Die Holzfäller Schlagende Argumente USA 2012 2016-12-03 15:05 16:9 HDTV Merken Shelbys Assistent wirft nach einem Unfall das Handtuch. Bei der Firma Big Gun muss dringend ein neuer Kranführer her: Das abschüssige Gelände erfordert ein besonderes Händchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thom Beers (Himself) Jay Browning (Himself) Jesse Browning (Himself) Mike Pihl (Himself) Originaltitel: Ax Men Drehbuch: Geoff Miller, Sarah Whalen Musik: Bruce Hanifan, Andy Kubiszewski Altersempfehlung: ab 12

