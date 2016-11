Pro7 MAXX 22:10 bis 23:10 Dokumentation Building Wild - Wohnen in der Wildnis Museumshütte USA 2014 2016-11-26 01:35 HDTV Merken Kyle Seifert und sein Vater Ron besitzen ein Auktionshaus und haben dafür ihr Leben lang Kunst und Krempel gesammelt. Auf einen Berg sollen Paulie und das Team nun ein Haus für die beiden bauen und wollen dabei so viele Stücke wie möglich aus dem Lager der Auftraggeber verwenden In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Building Wild Altersempfehlung: ab 6

