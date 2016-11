Pro7 MAXX 08:40 bis 09:25 Dokusoap In Teufels Küche mit Gordon Ramsay Classic American USA 2011 16:9 Merken Früher haben sie als Kellnerinnen gejobbt, nun sind sie Besitzerinnen ihres eigenen Restaurants. Colleen und Naomi haben das Lokal ihres damaligen Chefs übernommen. Nach einer vielversprechenden Anfangszeit bleiben nun jedoch die Gäste aus, und die Stimmung im Team ist auf dem Gefrierpunkt. Gordon Ramsay kommt wie gerufen, um mit einigen cleveren Veränderungen wieder Glanz in die Hütte zu bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Gordon Ramsay Originaltitel: Kitchen Nightmares Altersempfehlung: ab 12

