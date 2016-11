kabel1 classics 01:45 bis 03:20 SciFi-Film John Carpenter's Ghosts of Mars USA 2001 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Im Jahr 2176 erobert die Menschheit den Planeten Mars und beutet dessen Rohstoffe aus. Aus einer Minenarbeitersiedlung soll Polizistin Ballard den gefürchteten Verbrecher James "Desolation" Williams in die Marsmetropole überführen. Vor Ort wartet jedoch eine Überraschung auf sie: Eine geheimnisvolle Macht aus dem Planeteninneren ergreift Besitz von den Arbeitern und verwandelt sie in mordgierige Zombies ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Natasha Henstridge (Melanie Ballard) Ice Cube (Desolation Williams) Jason Statham (Jericho Butler) Pam Grier (Helena Braddock) Clea DuVall (Bashira Kincaid) Joanna Cassidy (Dr. Arlene Whitlock) Richard Cetrone (Big Daddy Mars) Originaltitel: Ghosts of Mars Regie: John Carpenter Drehbuch: Larry Sulkis, John Carpenter Kamera: Gary B. Kibbe Musik: John Carpenter, Anthrax Altersempfehlung: ab 18

