Leelee Sobieski gerät in die Fänge von Stellan Skarsgard: Als die Eltern von Ruby und ihrem jüngeren Bruder Rhett bei einem Autounfall ums Leben kommen, bricht für die beiden eine Welt zusammen. Das Ehepaar Glass, die besten Freunde ihrer Eltern, nehmen das Geschwisterpaar bei sich auf. Der Umzug in das mondäne Strandhaus soll Ruby und Rhett dabei helfen, einen Neuanfang zu wagen. Doch schon bald findet Ruby heraus, dass sich die Glasses hinter einer perfekten Fassade verstecken. In Google-Kalender eintragen