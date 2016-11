kabel1 classics 08:35 bis 10:15 Fantasyfilm Casper USA 1995 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Carrigan Crittenden erbt ein Schloss, in dem nicht nur ein Schatz versteckt sein soll, sondern in dem auch vier Geister ihr Unwesen treiben. Die raffgierige Erbin engagiert den selbsternannten Parapsychologen James Harvey, der ihr die ungeliebten Kreaturen vom Hals schaffen soll. Gemeinsam mit seiner Tochter Kat zieht der Gespensterexperte in die alten Gemäuer ein, um die frechen Gestalten zu vertreiben. Doch dann freundet sich Kat mit dem liebenswerten Geist Casper an ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christina Ricci (Kathleen "Kat" Harvey) Bill Pullman (Dr. James Harvey) Cathy Moriarty (Carrigan Crittenden) Eric Idle (Paul "Dibs" Plutzker) Ben Stein (Mr. Rugg) Don Novello (Guido Sarducci) Terry Murphy (Terry Murphy) Originaltitel: Casper Regie: Brad Silberling Drehbuch: Sherri Stoner, Deanna Oliver Kamera: Dean Cundey Musik: James Horner Altersempfehlung: ab 6

