N24 Doku 02:50 bis 03:30 Dokumentation World Wide Wetter - Falsche Zeit, falscher Ort USA 2015 Merken Egal wo und wann, unberechenbare Wetterphänomene können jeden treffen, wie diese packenden Webvideos beweisen: Ein heftiger Sandsturm sprengt eine Hochzeit in Arizona. In Florida schlägt ein Blitz direkt neben Braut und Bräutigam ins Wasser ein. Die Macht von Mutter Natur bekommen auch Touristen, die im Kenai Fiords National Park in Alaska den Einsturz eines Gletschers bestaunen, zu spüren. Und in Illinois entkommt ein Vater mit seiner Tochter nur knapp einem heftigen Tornado. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Weather gone Viral

