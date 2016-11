N24 Doku 23:10 bis 00:00 Dokumentation Die geheimen Akten der NASA - Weltraum-Wahnsinn USA 2015 Merken Nur die fittesten Bewerber dürfen die Ausbildung zum Astronauten absolvieren, um die Reise ins All anzutreten. Das Vorgehen der notwendigen Tests und Trainings ist derweil rigoros. Was aber geschieht, wenn diese sorgsam ausgewählten und abgebrühten Männer dennoch die Beherrschung verlieren? Die N24-Doku geht den emotionalen Erfahrungen der Raumfahrer auf die Spur und untersucht, wie das Phänomen des Weltraum-Wahnsinns ihre geistige Gesundheit ernsthaft gefährden kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: NASA's Unexplained Files Altersempfehlung: ab 12