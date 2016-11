N24 Doku 20:15 bis 21:15 Magazin Welt der Wunder Tränen, Wut und ganz viel Schokolade: Was passiert, wenn wir Liebeskummer haben? Tränen, Wut und ganz viel Schokolade: Was passiert, wenn wir Liebeskummer haben? D 2015 Merken Das Ende einer Beziehung kann schmerzhaft sein. Beste Voraussetzungen, um einen schlimmen Liebeskummer zu bekommen. Doch was passiert dann mit uns? "Welt der Wunder" zeigt, warum der Liebesentzug sogar lebensgefährlich werden kann. Außerdem: Völlig losgelöst - wie funktioniert der Radarsatellit "Terra Sar-X"? Welche Spielertypen gibt es? Und: Würzig, pikant oder luftgetrocknet - welche Salami ist die beste für den Pizzabelag? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder