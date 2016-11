N24 Doku 08:05 bis 09:05 Reportage Brücken am Limit GB 2014 Merken Schon seit Jahrtausenden baut der Mensch Brücken zur Überquerung von Gewässern und gewaltigen Schluchten. Doch wenn Konstruktionsfehler und Naturgewalten den kühnen Träumen von Ingenieuren und Architekten ihre Grenzen aufzeigen, haben auch diese Bauwerke ihre Tücken und Risiken. Von Brücken in schwindelnden Höhen bis zu abenteuerlichen Bauwerken, die sich kaum auf den "Beinen" halten können, berichtet diese Dokumentation. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World's most Extreme Bridges

