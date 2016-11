SWR 23:30 bis 01:00 Familienfilm Das Traumhotel - Chiang Mai D, A 2010 2016-11-26 02:30 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Markus Winter wird von Susanne Rückert um Hilfe gebeten: Ihr Ehemann Holger ist nach einer Schatzsuche spurlos verschwunden. Markus setzt alle Hebel in Bewegung, um den Mann aufzuspüren. Auch der Urlaub des Unternehmer-Ehepaares Hermann und Ursula verläuft ganz anders als erhofft: Tochter Meike stellt ihnen überraschend ihren Verlobten vor. Ihr strenger Papa zeigt sich von dem künftigen Schwiegersohn alles andere als begeistert. Die ungleichen Brüder Moritz und Jens haben derweil ganz andere Probleme: Eigentlich wollten sie in diesem Urlaub einmal ohne Frauengeschichten auskommen. Die Bekanntschaft mit der hübschen Fotografin Sarah bringt dann aber nicht nur die guten Vorsätze der beiden ins Wanken, sondern führt auch zu eifersüchtigen Rivalitäten. - Thailand, das "Land des Lächelns", bildet die zauberhafte Kulisse für "Das Traumhotel - Chiang Mai". Die Hauptrollen spielen Christian Kohlund, Heinz Hoenig, Ann-Kathrin Kramer und Wayne Carpendale. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Kohlund (Markus Winter) Harald Krassnitzer (Holger Rückert) Ann-Kathrin Kramer (Susanne Rückert) Heinz Hoenig (Hermann Lehmann) Katerina Jacob (Ursula Lehmann) Peter Kremer (Carsten) Sophie Wepper (Meike Lehmann) Originaltitel: Das Traumhotel Regie: Otto W. Retzer Drehbuch: Krystian Martinek, Hilly Martinek Kamera: Gero Lasnig Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 6

