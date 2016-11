Kabel1 Doku 14:45 bis 15:35 Dokumentation Restoration Man - Retter der Ruinen Longhurst Lodge - Ein viktorianisches Torhaus GB 2010 16:9 HDTV Merken Vanessa Ford Robbins und ihr Lebensgefährte Nik Huddy haben sich auf den ersten Blick in ein baufälliges viktorianisches Häuschen verliebt und beschlossen, es nach ihren Wünschen umzugestalten. Das Paar erledigt alle Arbeiten selbst und lebt während der Bauphase in einem Wohnwagen auf dem Grundstück. George Clarke unterstützt sie nach Kräften und findet einiges über die blutige Geschichte des Häuschens heraus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: George Clarke Originaltitel: The Restoration Man