TLC 02:20 bis 03:00 Dokumentation Tödliche Schönheit Aus Mangel an Beweisen USA 2014 Merken Cindy George aus Akron, Ohio, ist eine echte Schönheit. Die blonde Tochter eines Bergarbeiters setzt schon früh ihre Reize ein, um aus den ärmlichen Verhältnissen ausbrechen und zur Elite zu gehören. Nachtclub-Besitzer Ed George verliebt sich in die junge Frau, heiratet sie und bekommt mit ihr sieben Kinder. Cindy führt ein Luxusleben, aber nach einigen Jahren sucht sie neue Herausforderungen. Auf Drängen ihrer Freundinnen nimmt sie am "Mrs. Ohio"-Schönheitswettbewerb teil, wird Dritte und ist tief enttäuscht. Doch kurz darauf gerät ihr Leben ganz aus den Fugen: Ein Mann wird erschossen, und Cindy gerät unter Tatverdacht. Welche dunklen Geheimnisse hat die Schöne aus Ohio zu verbergen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Beauty Queen Murders

