Dokusoap Gypsy Sisters Im Auge des Sturms USA 2013

In Martinsburg, West Virginia, nimmt das Drama seinen Lauf: Nettie Stanley ist überzeugt, dass ihre Cousine Kayla böse Gerüchte über sie via Internet verbreitet. Und Kayla beschuldigt Nettie eines ähnlichen Vergehens. Während die Stimmung zwischen den beiden am Siedepunkt ist, kommt die hochschwangere Mellie aus dem Gefängnis frei. Sie hat den Sommer hinter Gittern verbracht und keine Ahnung, wie es mit ihrer Verwandtschaft steht. Als die ehemalige Stripteasetänzerin ihre Einkäufe erledigt, erhält sie einen völlig unerwarteten Anruf von ihrem Vater, den sie noch nie im Leben gesehen hat. Obwohl sie das plötzliche Auftauchen ihres Dads aus der Bahn wirft, willigt sie ein, ihn zu treffen.

Originaltitel: Gypsy Sisters