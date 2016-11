TLC 11:35 bis 12:35 Dokusoap Alle meine Frauen Im Kreuzfeuer USA 2013 Merken Diese Woche nehmen die Browns an einer Diskussionsrunde über Polygamie teil. Da Christines Tante Kristyn Decker, die in ihrer Vielehe schreckliche Erfahrungen gemacht hat, ebenfalls anwesend ist, befürchtet Kody das Schlimmste. Und auch seine Frauen haben wenig Lust auf eine solche Debatte. Doch der Ärger geht weiter: Meris Tochter Mariah ist überglücklich, weil sie am Westminster College aufgenommen wurde. Leider sind die Studiengebühren so hoch, dass Kody die finanzielle Belastung nicht tragen kann. Er hat schließlich 17 Kinder, für die irgendwann Schulgeld fällig wird, und muss Mariah die schlechte Nachricht schonend beibringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Meri Brown (Herself) Originaltitel: Sister Wives