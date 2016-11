kabel eins 02:40 bis 03:20 Krimiserie Hawaii Five-0 Von Helden und Schurken USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Alex Baker, Teilnehmer einer Comic-Convention, wird in einem Superheldenkostüm vom Balkon seines Hotels gestoßen. Eigentlich galt der Anschlag Johnny D, einem Einbrecher und Kreditkartendieb. Steve und sein Team müssen nun herausfinden, was der Killer von Johnny D wollte ... Steve wird von CIA-Agentin Jenna Kaye aufgefordert, ihr all seine Ermittlungsakten der Nashinuri-Untersuchung zu überlassen - angeblich eine Anweisung von ganz oben. Steve ist skeptisch und überprüft sie ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Larisa Oleynik (Jenna Kaye) Mark Dacascos (Wo Fat) D.B. Sweeney (Richard Davis) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Matt Earl Beesley Drehbuch: J.R. Orci, David Wolkove Kamera: James L. Carter Musik: Keith Power Altersempfehlung: ab 12

