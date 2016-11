kabel eins 23:10 bis 00:05 Krimiserie Blue Bloods - Crime Scene New York Der Fenstersturz USA 2014 2016-11-26 03:20 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Danny wird verdächtigt, unverhältnismäßig starke Gewalt angewendet zu haben. Frank muss sich nun entscheiden, ob er zu seinem Sohn halten oder stattdessen den Ruf der ihm unterstellten Polizisten verteidigen will. Als Jamie wiederum einen Obdachlosen ins Krankenhaus bringt, lernt er dort eine sehr attraktive Ärztin kennen. Eddie kann daraufhin ihre Eifersucht nicht verbergen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donnie Wahlberg (Danny Reagan) Bridget Moynahan (Erin Reagan-Boyle) Will Estes (Jamie Reagan) Len Cariou (Henry Reagan) Amy Carlson (Linda Reagan) Sami Gayle (Nikki Reagan-Boyle) Tom Selleck (Frank Reagan) Originaltitel: Blue Bloods Regie: Alex Zakrzewski Drehbuch: Brian Burns Kamera: Craig DiBona Musik: Mark Snow