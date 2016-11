kabel eins 14:35 bis 15:30 Krimiserie Navy CIS: L.A. Der Meisterdieb USA 2011 2016-11-27 07:00 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Im Stützpunkt Pendelton wird in ein Lagerhaus eingebrochen, in dem hochsensibles Material gelagert wird. Die beiden Einbrecher werden überrascht, einer kann jedoch fliehen. Unklar bleibt, was sie gesucht haben. Doch dann findet das Team heraus, dass sie es mit einem hochintelligenten Kunstdieb namens Stan King zu tun haben. Kensi versucht, sich undercover sein Vertrauen zu erschleichen. Als er vor ihren Augen einen Mord begeht, wird klar, in welcher Gefahr sie sich befindet ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (Spezial Agent G. Callen) LL Cool J (Spezial Agent Sam Hanna) Daniela Ruah (Spezial Agent Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) Peter Cambor (Nate "Doc" Getz) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Barrett Foa (Eric Beale) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Terrence O'Hara Drehbuch: Christina M. Kim, Frank Military Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson Altersempfehlung: ab 6