kabel eins 11:50 bis 12:45 Krimiserie Castle Der tote Priester USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Ein neuer Fall ist die Rettung für Castle und Beckett, als ein Abendessen mit ihren Eltern zur Katastrophe ausufert: Der Geistliche Joe McMurtry wurde erschossen. Schwester Mary aus seiner Gemeinde, bringt die Ermittler auf die Spur von Mickey Dolan, einem Kriminellen, mit dem McMurty seit seiner Kindheit befreundet war. Kürzlich hatten die beiden einen schlimmen Streit. Als Castle und Beckett einen Zeugen aufsuchen, werden sie von zwei Gangstern in die Mangel genommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Seamus Dever (Kevin Ryan) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Bonita Friedericy (Schwester Mary) Originaltitel: Castle Regie: David Barrett Drehbuch: Shalisha Francis, Andrew W. Marlowe Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 12