RBB 23:50 bis 01:25 Thriller Atemlos USA 1983 Jesse Lujack ist nachts in einem gestohlenen Sportwagen unterwegs von Las Vegas nach Los Angeles. Als ihn ein Polizist stellt, schießt er diesen, ohne zu überlegen, nieder. Erst beim Lesen eines Zeitungsberichts am nächsten Morgen wird ihm klar, dass man ihn nun als Mörder sucht. Darum will er in Mexiko untertauchen - aber nicht ohne die junge Französin Monica Poiccard, mit der er in Las Vegas unvergessliche Nächte erlebt hat. Ihretwegen ist Jesse, der unbekümmert in den Tag hinein lebt, nach Los Angeles gekommen, wo Monica Architektur studiert. Auch die junge Französin ist erneut von ihm beeindruckt. Jesse ist ganz anders als die glatten, angepassten Streber, die sie sonst kennt, und das fasziniert Monica. Bei allen Eskapaden mit dem jungen Tunichtgut verliert sie jedoch ihre Karrierepläne nicht aus den Augen und handelt entsprechend, als sich das Netz der Polizei um Jesse immer enger zusammenzieht. Schauspieler: Richard Gere (Jesse Lujack) Valérie Kaprisky (Monica Poiccard) Art Metrano (Birnbaum) John P. Ryan (Lt. Parmental) William Tepper (Paul) Robert Dunn (Sgt. Enright) Garry Goodrow (Tony Berrutti) Originaltitel: Breathless Regie: Jim McBride Drehbuch: Jim McBride, L.M. Kit Carson Kamera: Richard H. Kline Musik: Jack Nitzsche Altersempfehlung: ab 16