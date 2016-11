RBB 20:15 bis 21:00 Arztserie Der Bergdoktor Atemnot D, A 1995 2016-11-27 10:30 HDTV Merken Der Bergdoktor ist Strohwitwer - Sabina fährt für zwei Tage zu einem Kongress nach Salzburg. Da treffen überraschend Feriengäste in Sonnenstein ein: Die bekannte Opernsängerin und ehemals beste Freundin von Thomas Burgners verstorbener Frau Christel, Irmi Hiller, und ihre Tochter Nicole. Nicole hat schweres Asthma, und Irmi hofft, dass sich das Leiden in den Bergen bessert. Das hübsche Mädchen findet bereits an der Tankstelle von Sonnenstein einen Verehrer. Der junge, gutaussehende Toni, ein Medizinstudent, der in den Semesterferien als Tankwart jobt, verliebt sich in sie. Aber Nicole findet einen ganz anderen Mann attraktiv: Dr. Thomas Burgner. Sie lädt ihn in Irmis Namen zu einem Essen in ihre Ferienhütte ein und versucht, ihn zu verführen. Als Thomas darauf nicht eingeht, täuscht sie einen Asthmaanfall vor. Dem Bergdoktor gelingt es, Nicole zu beruhigen, und als Irmi von einem Ausflug zurückkommt, geht es Nicole schon wieder besser. Irmi kann ihre Tochter gut verstehen, war sie doch vor vielen Jahren selbst in Thomas verliebt, wie sie ihm nun gesteht. Als Thomas sie tröstend in den Arm nimmt, wird er von Sabina, die vorzeitig zurückgekehrt ist, beobachtet. Sabina kocht vor Eifersucht. Und als Thomas zum Ferienhaus der Hillers gerufen wird, nimmt sie ihm den Patientenbesuch nicht ab. Aber diesmal hat Nicole kein Theater gespielt - sie hat einen schweren Asthmaanfall und droht zu ersticken... Währenddessen trauert die Kramerin um ihre verstorbene Mutter. Franzi hilft ihr beim Ordnen des Nachlasses und findet unter Wäschestapeln einen Brief. Er scheint von einem früheren Verehrer der Kramerin zu sein. Franzi geht der Sache nach und hilft dem Schicksal auf die Sprünge. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerhart Lippert (Dr. Thomas Burgner) Walther Reyer (Pankraz Obermayr) Enzi Fuchs (Franzi) Manuel Guggenberger (Maxl) Anita Zagaria (Sabina) Carin Titze (Traudl) Herbert Fux (Herr Konrad) Originaltitel: Der Bergdoktor Regie: Thomas Jacob Drehbuch: Uta Geiger-Berlet Kamera: Günter Jaeuthe Musik: Michael Gajare