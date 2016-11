BR Fernsehen 23:30 bis 02:15 Tragikomödie Quellen des Lebens D 2013 Nach dem Roman von Oskar Roehler Dolby 16:9 20 40 60 80 100 Merken "Quellen des Lebens" erzählt bewegend, mitreißend und mit viel Humor die Geschichte von Robert Freytag und seiner Familie über drei Generationen hinweg - und damit zugleich die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, von den braunen über die schwarzen und über die roten bis zu den Flower Power Zeiten. Die Rückkehr von Roberts Großvater Erich aus der Kriegsgefangenschaft löst bei seiner Familie in der fränkischen Provinz der 50er-Jahre nicht nur Freude aus. Niemand hat mehr mit seiner Ankunft gerechnet. Schon bald aber wird er mit seiner Gartenzwerg-Fabrik ein Teil des deutschen Wirtschaftswunders. Sohn Klaus wiederum, literarisch eher mäßig begabt, träumt während des gesellschaftlichen Umbruchs der 60er-Jahre von einer Schriftstellerkarriere. Er verliebt sich in die hochtalentierte und aus wohlhabendem Elternhaus stammende Gisela, die wiederum zu einer bedeutenden Schriftstellerin wird. Ihr gemeinsames Kind Robert will dabei nicht so recht in die Pläne und Träume der 68er Boheme in West-Berlin passen, und so schicken die Eltern den kleinen Robert auf eine lange Odyssee durch die eigene Familie und in die unterschiedlichsten Orte der Republik. Sie ist erst zu Ende, als Robert als junger Erwachsener seine große Jugendliebe wiederfindet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jürgen Vogel (Erich Freytag) Meret Becker (Elisabeth Freytag) Moritz Bleibtreu (Klaus Freytag) Lavinia Wilson (Gisela Ellers) Lisa Smit (Laura Werner) Leonard Scheicher (Robert Freytag) Sonja Kirchberger (Marie Freytag) Originaltitel: Quellen des Lebens Regie: Oskar Roehler Drehbuch: Oskar Roehler, Klaus Richter Kamera: Carl-Friedrich Koschnick Musik: Martin Todsharow Altersempfehlung: ab 12