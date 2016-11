SAT.1 Gold 20:15 bis 21:10 Arztserie Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft In tödlicher Gefahr (1) USA 1994 2016-11-26 00:35 Merken Dr. Quinn bringt sich in größte Gefahr: Als sie und Sully im Reservat vorbeischauen, beobachten sie, wie zwei Soldaten von abtrünnigen Indianern umgebracht werden. Mike verspricht Sully, kein Wort darüber zu verlieren und lügt General Custer an, als er sie zu dem Vorfall befragt. Doch Custer findet heraus, dass Mike ihm etwas verschweigt und bringt sie dazu, die Wahrheit zu sagen. Das finden die abtrünnigen Indianer heraus und entführen sie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jane Seymour (Dr. Quinn - Medicine Woman) Joe Lando (Byron Sully) Chad Allen (Matthew Cooper) Erika Flores (Colleen Cooper) Shawn Toovey (Brian Cooper) Jonelle Allen (Grace) Orson Bean (Loren Bray) Originaltitel: Dr. Quinn, Medicine Woman Regie: James Keach Drehbuch: Toni Perling Musik: William Olvis