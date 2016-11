n-tv 20:15 bis 21:05 Dokumentation Der Jesus-Code - Das Turiner Grabtuch USA 2015 2016-11-26 03:15 16:9 HDTV Merken Jesus Christus veränderte die Welt. Er ist der Begründer des christlichen Glaubens. Doch so berühmt er auch war, über sein Aussehen weiß man wenig. Gibt es wirklich keinerlei Spur? Welche Hinweise liefert das berühmte Turiner Grabtuch? Und ist es wirklich der Beweis für die Auferstehung Jesu Christi? Die n-tv Dokumentation blickt zurück in die Geschichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Jesus Code