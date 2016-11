n-tv 14:05 bis 15:00 Dokumentation Verschwörungstheorien - Schmutzige Politik GB 2016-11-27 01:50 16:9 HDTV Live TV Merken Die Politik arbeitet mit schmutzigen Tricks - doch wie weit Politiker gehen und ob sie sogar Schaden am eigenen Volk für ihren Erfolg billigend in Kauf nehmen, ist unklar. Hat George W. Bush die Terroranschläge vom September 2001 vielleicht absichtlich zugelassen? Und wurde für das Lockerbie-Attentat von 1988 überhaupt der richtige Mann verurteilt? Die n-tv Dokumentation gibt Einblicke in die Welt der Verschwörungen in der Politik. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Conspiracy rising