n-tv 05:15 bis 06:00 Dokumentation Wilde Tierwelt - Fressen und Gefressen werden USA 2012 16:9 HDTV Um sich vor hungrigen Feinden zu schützen, haben Tiere Wege gefunden sich zu wehren oder zu verstecken. Während Haie Elektro-Sensoren nutzen, um Tiere in der Umgebung aufzuspüren, hat das Zebra mit seinen Streifen eine natürliche Tarnung. Die n-tv Dokumentation gibt einen Einblick in das Fressen und Gefressen werden der Tierwelt. Originaltitel: Animal Science