SAT.1 Emotions 20:15 bis 20:35 Comedyserie Ben and Kate Zombie-Alarm USA 2012 2016-11-27 05:00 Merken Kates Überfürsorglichkeit in Bezug auf Maddie macht Ben wahnsinnig. Jedes Wehwehchen der Tochter ist für Kate ein medizinischer Notfall, auf den außer ihr natürlich niemand richtig reagieren kann - schon gar nicht Ben, zumal der in Kates Augen viel zu sehr vom Auftauchen der hübschen Louise abgelenkt ist. Gemeinsam mit Tommy und Louise entwickelt Ben einen Plan, um Kate klarzumachen, dass selbst sie nicht für alle möglichen Vorfälle gerüstet sein kann ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dakota Johnson (Kate Fox) Nat Faxon (Ben Fox) Lucy Punch (BJ) Maggie Elizabeth Jones (Maddie Fox) Echo Kellum (Tommy) Lindsay Sloane (Louise) Rob Corddry (Buddy) Originaltitel: Ben and Kate Regie: Peter Sollett Drehbuch: Dana Fox, Lindsey Shockley, Laura Valdivia Kamera: Ken Glassing Musik: Michael Andrews Altersempfehlung: ab 6